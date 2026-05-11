Строителният бранш: Варна губи инвестиции заради административен блокаж

Административната тежест за строителния бранш във Варна - 1000 забавени преписки по подробни устройствени планове, носи риск от сериозно влошаване на инвестиционния климат в града. За това предупреди председателят на Областното представителство на Камарата на строителите Светослав Жеков в предаването на Радио Варна Post Factum.

В своя позиция от ОП на КСБ-Варна изразяват притеснението си от непоследователните действия на общинската администрация във връзка с градоустройството на морската столица.

Отсъствието на цялостна визия за градско развитие засяга всички жители на Варна и води до отлив на инвеститори, отразявайки се пряко върху размера на трудовите възнаграждения на работещите и качеството на живот, каза Жеков.

По повод намерението на Община Варна да обяви конкурс за нов главен архитект, Жеков посочи, че основният проблем не е в самия главен архитект, а в цялостната работа на звеното по градоустройство.

По думите му морската столица е последният голям град в България с толкова сериозни затруднения в административните процедури, свързани със строителството.

Той даде пример със София, където след назначаването на нов главен архитект голяма част от натрупаните преписки са били обработени в рамките на няколко месеца. Според него обаче във Варна обаче ситуацията остава критична

Община Варна има над 1000 забавени преписки по подробни устройствени планове и не се вижда перспектива това количество да намалее, каза председателят на строителната камара във Варна.

Според него административното забавяне вече оказва пряко влияние върху икономическото развитие на града. Жеков сравни Варна с Пловдив – два града, които до преди няколко години са се развивали с близки темпове.

В момента Пловдив е два пъти по-напред от Варна като обем на новите проекти и инвестициите, коментира той.

По данни на бранша през първото тримесечие на годината във Варна са издадени разрешения за около 90 000 кв. м. ново строителство, докато в Пловдив те достигат близо 200 000 кв. м.

