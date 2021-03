Строителство без аналог във Варна – жилищен комплекс „Фемили Гардън“

Строителството на един от най-атрактивните жилищни комплекси във Варна – „Фемили Гардън“ напредва с бързи темпове. Проектът на инвеститора „Явор“ АД и неговия собственик „Интерком Груп“ ООД предизвика огромен интерес сред клиентите много преди започване на строителството. Освен с интересна визия, отлична локация, внушителен парк и функционални разпределения на апартаментите, проектът се отличава и с иновации в строителните процеси и качествени материали на лидери в строителната индустрия като Porotherm, Mapei, Baumit, Kömmerling, и др.

От „Явор“ АД информираха своите клиенти за избора на тухли - Porotherm 38 W.i Plan на световния лидер в производството WIENERBERGER (за секция Кипарис) и Младост EB 25 Strong на сръбския производител МЛАДОСТ (за всички останали секции). Дограмата е първокласна на немския производител Kömmerling. Покривът ще бъде изработен по специална технология, която не пропуска вода и е с изключително добра устойчивост във времето, с материали най-висок клас на италианската корпорация Mapei.

Друг важен аспект при строителството на „Фемили Гардън“, нещо което също не се използва в масовото строителство е смяната на гипсовата мазилка в апартаментите с вароциментова. Тя има отлична здравина, по-издръжлива е във времето от гипсовата и предотвратява появата на мухъл в помещенията. Понася по-добре строителната влага и влажния морски климат във Варна, както и улягането на конструктивните елементи на сградата. Този тип мазилка се използва за стените, таваните и мокрите помещения на апартаментите.

Мазилките са на лидера за строителни материали в Европа – Baumit, с доказано във времето австрийско качество. За таваните се използва Baumit KlimaWhite - водопопиваща мазилка, със силно паропропусклива повърхност и микропореста структура, което осигурява голям обем за съхранение на влагата и бързо поглъщане и отдаване на водните пари. Това спомага за оптимално регулиране на влажността на въздуха в помещенията и за поддържането на уютен и здравословен климат. Стените на мокрите помещения са с Baumit Primo 2 – мазилка с максимална зърнометрия 2 мм, която отлично регулира влагата в помещенията. А за стените на апартаментите ще бъдат използвани Baumit MPI 25 White – мазилка, специално създадена за „Явор“ АД, с бял цвят, водопопиваща, с много добра паропропускливост и антисептични свойства.

Изграденият бетонов възел на обекта гарантира качеството на бетона, който се използва в строителството на „Фемили Гардън“. Бетона, който се използва за основите и вертикалите (до кота +3.00) е марка бетон С30/37, а не както обикновено се използва бетон марка С20/25.

При бетон марка С20/25 класа на якост на натиск е минимум 25 MPа, а при марка С30/37 класа на якост на натиск е минимум 37 МРа на 28-мия ден от полагането. При бетон марка С20/25 класа по въздействие на околната среда е "ХО" - клас без риск от корозия, а при бетон марка С30/37 класа по въздействие на околната среда освен "ХО" - клас без риск от корозия, успява да покрие и следните други показатели: "ХС3"- защита от корозия следствие на карбонизация; "XD2"- защита от корозия следствие на хлориди различни от морска вода; "ХА1"-защита от химично агресивна среда.

За защита на бетона се използва хидроизолация на два пласта. Чешка хидроизолация SBS -10 C Bitupol, 1- ви пласт 4мм ( 5кг) без посипка, 2 ри пласт 4 кг без посипка, усилена армировка 160 гр/м2 , огъваемост при ниски температури -10 C , устойчивост при стичане при висока температура +90 C.

Преди поставянето на хидроизолацията задължително е нанесен бързосъхнещ битумен грунд на основа разтворител "Dehtochema LUX". Неговото нанасяне се извършва във напълно почистени от камъчета повърхности. За защита на самата хидроизолационна система се използва XPS с дебелина 4 см( лепенето се извършва с пяна).

Строителството на комплекс „Фемили Гардън“ напредва с бързи темпове. Към момента се работи по кофража за плочата на кота +20.02 м (етаж 8) на сграда Магнолия. Зидарията там е завършена до етаж 3.

В секция Акация се поставя кофража за плочата на кота +5.87 м (етаж 3).

В секции Топола и Чинар се работи по зидарията на етаж 1. Изгражда се вертикал към плоча +14.48 (етаж 6).

В секции Явор и Бреза се работи по кофража за плоча на кота +5.87 (етаж 3).

В комплекс „Фемили Гардън“ все още има останали 16 просторни тристайни апартамента за продажба, с югоизточно изложение на дневния тракт и две спални гледащи към вътрешния двор.

Информация за всички проекти на „Явор“ АД може да получите в офиса на отдел „Продажби“ на бул. Република 117 (Търговски център „Явор“) ет.4, на телефони 0877 63 20 20; 0877 61 20 20, на ел. поща: office2@yavorad.com или в сайта на компанията http://www.yavorad.com.

* публикация

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg