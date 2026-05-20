Строителството на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" ще добави 9 млрд. евро към БВП

Булфото

Следващата стъпка при изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй е подписване на инженерингов договор, който ще донесе яснота при осигуряването на доставките и отговорностите. Тази стъпка ще бъде направена до 2027 г.

Това заяви изпълнителния директор на проектната компания "АЕЦ "Козлодуй" Петьо Иванов, предаде БГНЕС.

Иванов не се ангажира с даването на цена за проекта, като заяви, че се обсъждат няколко сценария с новото правителство.

"Нуждаем се от този проект, защото искаме да бъдем независими, но и заради икономическите ползи от проекта. По време на строителството очакваме 9 млрд. евро да се добавят към българския БВП. Проектът е нова възможност за квалифициране на кадри. Всяко инвестирано евро ще донесе 2,7 евро. Очакват ни 60 години на генериране на енергия, през които 55 млрд. евро ще се прибавят към българската икономика", каза Иванов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!