Строят 4 хиляди жилища в български град

Строителството на нови 4000 жилища започва Пловдив. Те ще излязат на имотния пазар в следващите години. Най-бързо се разрастват пловдивските квартали "Южен" и "Западен", съобщи БНТ.

Като мярка за ограничаване на темповете на строителството общинската администрация е повишила размера на таксата за издаване на разрешения за строеж от 5 на 12 лева за кв. м. В месеците, преди да влезе в сила повишението, се отчита засилено входиране на документи за планирани строителни дейности. За периода от юли до септември е регистриран ръст при издадените строителни разрешения с 25% спрямо предходните три месеца. Предстои анализ да покаже дали новите такси ще повлияят на инвестиционните намерения на предприемачите.

Строителният бум във втория по големина град в страната поставя и сериозни предизвикателства пред местната власт по отношение на изграждането на необходимата инфраструктура, с което общината се опитва да навакса.

Стефани Такова от кв. "Беломорски" изминава километри разстояние, за да заведе голямата си дъщеря на училище, а малката - до най-близкия парк. "Ние с количките, всички се придвижваме на места, където няма обособени тротоарни пространства. Не е безопасно за нас. За кварталите "Остромила" и "Беломорски" няма детски градини, ясли или училища. Паркове - в никакъв случай", коментира тя.

В кв. "Остромила" цената на жилищата достига до 1300 евро на квадратен метър.

По думи на председателя на камарата на архитектите в Пловдив арх. Чавдар Тенев се наблюдава количествено, но не и качествено развитие на града. "Напротив - параметрите се влошават, презастроява се, трафикът всички виждаме колко тежък почва да става", заяви той.

Зам.-кметът Хакъ Сакъбов информира, че предстои изграждането на нова детска ясла за 10 групи. Обновяват се и се пристрояват сгради към съществуващи училища. Предстои изграждане на продължение на бул. "Македония" и да бъде пуснат пробив под Централна гара, като възможна връзка между кварталите.

