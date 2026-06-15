Структури на ДПС от цялата страна се събират в централата на "Врабча" 23

Булфото

Структури на Движението за права и свободи (ДПС) от цялата страна се събират в централата на ул. "Врабча" 23 в София.

Събитието е закрито за медиите и на този етап няма яснота от потвърдени и независими един от друг източници защо структурите се събират, предаде БГНЕС.

"ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури", заяви пред журналисти кметът на Белица Радослав Ревански.

Калин Стоянов и Джевдет Чакъров запазиха мълчание на влизане в централата на партията.

"Имаме заседание", така Йордан Цонев отговори на журналистически въпрос какво се случва тук. На въпроса на БГНЕС какво ще обсъждат, той заяви: "Ще видим сега."

Димитър Аврамов потвърди, че в централата се провежда заседание на Централния съвет на партията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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