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Структури на ДПС от цялата страна се събират в централата на "Врабча" 23

15.06.2026 / 13:39 2

Булфото

Структури на Движението за права и свободи (ДПС) от цялата страна се събират в централата на ул. "Врабча" 23 в София. 

Събитието е закрито за медиите и на този етап няма яснота от потвърдени и независими един от друг източници защо структурите се събират, предаде БГНЕС. 

"ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури", заяви пред журналисти кметът на Белица Радослав Ревански. 

Калин Стоянов и Джевдет Чакъров запазиха мълчание на влизане в централата на партията. 

"Имаме заседание", така Йордан Цонев отговори на журналистически въпрос какво се случва тук. На въпроса на БГНЕС какво ще обсъждат, той заяви: "Ще видим сега." 

Димитър Аврамов потвърди, че в централата се провежда заседание на Централния съвет на партията.

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Коментари
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уйчо (преди 2 минути)
Рейтинг: 132327 | Одобрение: 8822
Анатема на всички с български имена в тази организация! В ада да горят! Права и свободи само педалите и деписето бълнуват!
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kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 215282 | Одобрение: 21612
Днес е Видов ден,ще има преброяване на предателите!!!

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