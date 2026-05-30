Струма: 14-годишно момче се самоуби с карабината на баща си в Благоевград

Снимка Булфото

Нова черна вест от наш град.

Поредна трагедия разтърси Благоевград, 14-годишно дете, син на бизнесмен, се самоуби с ловната карабина на баща си, твърди регионалният сайт Struma.com.

Това се е случило тази нощ в семейството на известен местен предприемач и музикант от известна благоевградска фамилия.

Момчето, което е ученик в строителната гимназия, било само у дома, когато взело фаталното решение да сложи край на живота си. Стреляло в главата си и издъхнало на място. Изясняват се причините за трагедията.

Това е поредната трагедия, разтърсила областния център, след смъртта на 16-годишната Ивана, която загина нелепо, падайки от 5 етаж на блок в Струмско преди дни.

