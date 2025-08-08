Струма: Бивш оператор на БНТ е загиналият в тежката катастрофа край Разлог

илюстрация: Булфото

Днес в катастрофата край Разлог загина Борислав Бързачки, бивш оператор в БНТ и звукорежисьор в БНР, съобщава strumapress.

„Животът е един миг, но ние всички ще го помним с прекрасното му чувство за хумор, човещина, приятелство и професионализъм. Светла памет, Боби! Съболезнования и сили на семейство!“, написаха негови близки и колеги в социалните мрежи, допълва strumapress.

Тежкият инцидент стана днес на пътя Симитли – Разлог.

