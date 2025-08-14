Сцената за големия празничен концерт за Деня на Варна вече е готова

Снимка: Община Варна

Сцената, на която ще се проведе големият празничен концерт за Деня на Варна, вече е изградена. Тя се намира в пространството около Пантеона в Морската градина, а в момента се извършват финални дейности по монтажа на осветлението и тестването на звуковата и мултимедийната техника. За по-добра видимост на публиката ще бъдат поставени и два големи странични екрана, които ще предават на живо всичко, случващо се на сцената.

Големият празничен концерт започва навръх празника – 15 август, от 20:30 ч. и ще продължи до 01:30 след полунощ. В музикалното шоу ще участва световноизвестният DJ BOBO, който ще изпълни някои от най-големите си хитове, сред които Somebody Dance with Me, Keep on Dancing, Love Is All Around, Let the Dream Come True, Pray, Everybody, Freedom, Shadows of the Night, Chihuahua, Respect Yourself, It’s My Life, There Is a Party и много други. Популярният диджей ще се качи на сцената около 23:00 ч., веднага след кратката празнична заря. Той ще представи впечатляващо шоу с продължителност час и половина, изпълнено с хореография, светлинни ефекти и мултимедийни визуализации.

Освен DJ Bobo, на сцената ще излязат и DJ Fabrizio Parisi & Timas, Dara и Gery-Nikol. Водещ и изпълнител на вечерта ще бъде Venzy. Програмата ще бъде допълнена от ефектно лазерно-мултимедийно шоу, а точно в 23 ч. небето над Варна ще бъде озарено от триминутна празнична заря.

На следващия ден – 16 август, на същата сцена ще се проведе концертът „Гласът на Варна“ с участието на млади музиканти, сред които Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Vick, Симона Статева, Виктория Благоева, Galina & Raya, Ума и Дума, The Center World, Creators и Connection Crew.

Всички концерти са с вход свободен за жителите и гостите на града. Тази година празничната програма, организирана от Община Варна, продължава три дни – до 17 август включително. В нея са включени фолклорни и класически концерти, спортни събития, фестивали, изложби и множество културни прояви на открито. Всички събития са с вход свободен.

