Студ сковава Русе

Снимка Община Русе

Люта зима стресна русенци.

Петък, 26 декември 2025 година, ще се окаже един от най-студените дни за тази зима в Русе. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) прогнозират, че термометрите ще паднат до минус 5 градуса през нощта, а дневните стойности трудно ще превишат нулата.

Високо атмосферно налягане от 1026 hPa ще донесе сух, но изключително студен въздух над Северна България. Според метеорологичните модели облачността ще бъде променлива – от 44% до 98% в различните часове на денонощието. Въпреки че вероятността за валежи е ниска (около 2%), ниските температури създават риск от образуване на опасни поледици.

"Ще е твърде студено: студени ще са ръцете, има малък риск от измръзване", предупреждават експертите от специализирания сайт MeteoTrend.

Нощните температури ще варират между -3 и -2 градуса, но усещането за студ ще бъде значително по-силно заради умерения югозападен вятър със скорост 5 метра в секунда.

Близостта на река Дунав традиционно усложнява зимната обстановка в града. При висока влажност, достигаща до 98% в сутрешните часове, и температури под нулата, съществува риск мъглата да образува ледена покривка по пътните настилки.

Според анализаторите на climate-data.org, 26 декември исторически е сред най-сухите, но и най-сурови дни в месеца.

Основната опасност за пътуващите няма да бъде дълбокият сняг, а така нареченият "черен лед". Той се образува най-често по мостовете, надлезите и сенчестите участъци на пътната мрежа в града и областта. Пътна полиция съветва водачите да тръгват на път само с подготвени за зимни условия автомобили.

Медицинските специалисти препоръчват на русенци да ограничат престоя на открито, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове.

"При температури между -10 и 0 градуса настъпва студено усещане, кожата настръхва, а при по-ниски стойности започва треперене", се посочва в анализа на MeteoTrend.

Лекарите съветват възрастните хора и децата да носят шапки, шалове и ръкавици, тъй като голяма част от телесната топлина се губи през главата и крайниците, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!