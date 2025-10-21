Студено, но слънчево във вторник

снимка: Булфото

През нощта срещу вторник над почти цялата страна времето ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Около водните басейни ще има условия и за намалена видимост. Минималните градуси ще бъдат между 1° и 5°C, a по морето – малко по-високи, до 8–9°C. Ще има условия и за слани!

През деня във вторник, над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Дневните температури ще са около 16-22°C.

Времето в София

През нощта срещу вторник времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Сутрин ще има условия и за слани.

Минималните температури ще бъдат между 1°С до 3°C. До обяд времето ще е с разкъсана облачност. След обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 15°-16°C.

Времето в планините

Облачността ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 3°.

Времето по Черноморието

Времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Дневните температури ще са между 15° и 19°С. Температурата на морската вода е между 15 и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала, допълва meteobalkans.com.

Времето на Балканите

Над южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално и там ще превалява слаб до умерен дъжд. Над останалата част от страната ще е слънчево, но сутрин - студено

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!