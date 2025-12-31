Студено и ветровите в празничната нощ

Снимка: Община Варна, архив

В новогодишната нощ ще бъде студено и ветровито. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще отслабне, ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад.

Към полунощ температурите ще са близки до минималните: от минус 11° в отделни котловини на Югозападна България, където ще бъде почти тихо, до минус 4° - минус 3°, в София - около минус 8°. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за БТА.

Утре ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад, но до вечерта ще се ориентира от югозапад и с него ще започне бързо затопляне. Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен от запад, но до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-5°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но много студено. Ще духа силен северозападен вятър и ще има условия за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 10°.

През следващите два дни вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени северно от планините. С него и температурите ще се повишат бързо и в събота минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 10° и 15°. В по-голямата част от страната ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни в събота над северните и планинските райони, където на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици.

