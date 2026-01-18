Студено начало на седмицата, жълт код за ниски температури в цялата страна

Снимка: Пиксабей

Жълт код за ниски температури е обявен за първия ден от новата седмица. През следващото денонощие ще остане студено с минимални температури между минус 12 и минус 7 градуса, малко по-високи в югозападните райони и Южното Черноморие. Максималните температури ще бъдат от минус 8 градуса в Североизточна България до 4-5 градуса в крайните югозападни райони, съобщават от НИМХ при БАН. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще бъде значително по-високо от средното за месеца. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3 градуса, на 2000 метра – около минус 9.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от минус 3 градуса в северните райони до 2 към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7-9 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,52 ч. и залязва в 17,23 ч. Продължителност на деня: 9,31 ч. Луната в София изгрява в 8,30 ч. и залязва в 17,59 ч. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а максималните - от минус 2 до 3 градуса. В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.

