Студено ще е и в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда облачността над Североизточна и Югозападна България ще започне да се разкъсва, намаляваща до ясно време. Над останалата част от страната ще е предимно облачно - с ниска слоеста облачност. Очакваме и понижение на температурите, като минималните в районите със снежна покривка ще достигат до минус 12-15°С, а в планинските райони и до минус 14-18°С, по-топло ще бъде в района на Сандански и по Черноморието до плюс 2-3 °С

През деня в сряда ще се задържи, с разкъсана и ниска облачност, като на изолирани места из Дунавската равнина и Западна България, ще имаме и слънчеви часове. След обяд над Югозападна България ще започнат валежи от дъжд, като до сутринта на 5-ти ще обхванат и крайните северозападни райони, повишава се и вероятността от поледици, предава meteobalkans.com.

Вятърът ще е слаб, по Черноморието и в западната част от Дунавска равнина, предимно от североизток. Над Югозападна България ще е от юг.

Максималните температури ще са в широки граници: от минус 5° - минус 3°С в Северна България, до минус 1°-2°С в югоизточните райони. По-топло ще е в района на Сандански и по Черноморието до полюс 3-4°С.

Около полунощ в сряда ще е предимно облачно. През деня в сряда ще е с разкъсана слоеста облачност. Към края на деня от югозапад облачността ще се увеличи. Ще духа слаб западен вятър.

Минималните температури ще са между минус 5°С и минус 4°С, а максималните – почти без дневен ход, до минус 1–2°С.

През деня облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от югозапад. След обяд ще започнат и валежи от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 5°С, а на 2000 метра – около минус 13°С.

Облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 1°-2°С. Вълнението на морето ще бъде 5-6 бала.

Времето през следващите дни над западните Балканите ще се влошава, очакваме нови валежи и нов циклон по Адриатическото крайбрежие. Студено ще се задържи над централните части от полуострова.

