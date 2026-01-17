Студено в събота

В събота над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но следобед и там ще намалее до предимно слънчево време.

Ще духа умерен североизточен, в Източна България – силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3 – 4 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре.

Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 5°.

В неделя и понеделник ще бъде доста студено – минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните – от минус 5° – минус 6° в северните до 2°-3° в крайните южни райони.

Вятърът в западната половина от страната ще е слаб до умерен от изток-североизток, в източната ще е предимно умерен, по Черноморието – временно силен, от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна България облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.

През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица времето в страната ще бъде доста студено, вятърът ще остане от североизток, до умерен, по Черноморието – силен, показва седмичната прогноза за времето у нас от 17 до 21 януари, подготвена от синоптика Анастасия Кирилова от отдела „Прогнози на времето“ в Националния институт по метеорология и хидрология.

На 19 януари, понеделник, ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, на много места временно и до предимно слънчево време. Вероятността за валежи е малка.

Температурите ще се понижат още, в неделя и понеделник минималните ще са между минус 12 и минус 7 градуса, а максималните – от минус 5 – минус 6 градуса в северните, до 2-3 градуса в крайните южни райони.

Във вторник, 20 януари, и в сряда 21 януари, ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността.

Вятърът ще отслабне и в по-голямата част от страната ще стихне, и на места в равнините видимостта ще е намалена. Дневните температури ще се повишат слабо.

В четвъртък, 22 януари, облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка.

