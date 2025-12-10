Студент: Само с гласуване може да преборим завладяната система

Булфото

Шествие на обединението "Студенти против мафията" ще се влее тази вечер в общия граждански протест в центъра на София, обявен за 18.00 часа.

Целта на обединението, създадено от студенти бъдещи юристи, са активни протестни действия срещу модела на завладяната държава, олицетворяван от Бойко Борисов и Делян Пеевски, обясни в ефира на БНР Александър Танев, който учи в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Властта не е способна структурирано, със стратегия и визия да развива висшето образование. То е съсипано, гласи оценката на студента.

Ние сме на възраст, на която нямаме зависимости. Младите са движеща сила във всяка промяна, смята Танев.

Измерител на успешния протест не е падането на правителството, коментира Александър Танев в предаването "Преди всички".

"Основната идея е да бъдат ангажирани гражданите. Студентите, младите хора – това е група от обществото, която досега не е гласувала толкова активно. Най-добрият тренд сред младите е трендът да се интересуваш какво се случва в твоята държава. Само да протестираш звучи нелепо. Протестът е важна опция, но само една от опциите. Ние апелираме към гражданска ангажираност във всеки момент, по всеки въпрос, и висока избирателна активност. Защото правителството пада на площада, но се гради след избори."

Само с гласуване може структурно да преборим тази корумпирана, завладяна система, подчерта Танев.

"Студентите са готови, смели и днес ще го докажем", заяви той.

Няколко са студентските инициативи, които ще се включат в големия протест срещу управляващите тази вечер. Пред НАТФИЗ в 15.00 часа ще започне протестна акция. В 16.45 пред входа на СУ се събират "Студенти против мафията". В 17.30 от НАТФИЗ ще се отправят към СУ, а там финално към двете студентски шествия ще се присъедини и инициативата "СТОП". След това всички студенти заедно ще тръгнат към т.нар. триъгълник на властта.

