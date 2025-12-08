Студент: Стига толкова! Време е за избори

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Ние студентите и младите хора няма да се приберем вкъщи, ще отстояваме себе си на протеста, защото това, което се случва в държавата е скандално. Лично аз си представям, че резултатът от протеста ще е след 1-2-5 години България да е по-добро място за живеене, страна, където се отварят нови бизнеси, а не се казкриват, както сега, място, където идват инвеститори и създават нови ралботни места.

Това коментира пред Нова тв студентът Мартин Атанасов.

Представям си България в подем, с добра образователна и здравна системи, с добра съдебна система, в която не трябва да си платиш, за да излезеш, защото си арестуван незаконосъобразно, допълни той.

Много дискутирана тема е това дали сега е моментът правителството да падне и да се стигне до нови предсрочни избори. Но от друга гледна точка - стига толкова, време е за нови избори, категоричен е той.

Разбира се, само оставка не е достатъчна. Тук идва ред на нашата гражданска отговорност, категорично. Така че не е достатъчно да излезем само на протеста, трябва да излезем и да гласуваме, а след това трябва да си осигурим честни избори. Защото свободата не се защитава само по площадите, а ежедневно, посочи той.

Борим се срещу Пеевски и Борисов, защото те са събирателен образ на корупцията, в която е затънала държавата. Но това не значи, че са само те. И хората зад тях, и лидерите на партии. Нужна е промяна, коментират още студентите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!