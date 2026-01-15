Студент, държал метамфетамин и голямо количество марихуана, остава в ареста

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Варненският апелативен съд потвърди ареста на млад мъж, обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотици в Шумен и Варна. Най-тежката мярка за неотклонение е била взета от Окръжен съд – Шумен. Повдигнатото обвинение спрямо М. Н. касае 986 г марихуана и 4.14 г метамфетамин. Общата им стойност е над 20 хиляди лв. В апартамент под наем са намерени и други вещества, вакуумиращи машини и електронна везна, чието изследване с експертиза предстои. 21-годишният младеж обжалва акта на първата инстанция.

Защитата твърди, че М. Н. не е нито собственик, нито наемател на жилището и няма данни, че имотът се ползва само от него. Обвиняемият има постоянен адрес, следва в университет и работи. Неосъждан е и не извършвал престъпление. Затова няма опасност да се укрие или извърши престъпление.

Представителят на Апелативната прокуратура акцентира на високата обществена опасност на деянието. Иззетият близо килограм марихуана и метамфетаминът са с висок процент на активното наркотично вещество. Това, както и предвиденото в закона наказание, предпоставя вероятност обвиняемият да се укрие, за да избегне наказателна отговорност. При по-лека мярка би могъл да извърши престъпление от същия вид, но и да опита да повлияе на разследването.

И горната инстанция, въз основа на доказателствата, стигна до извода, че може да се направи обосновано предположение обвиняемият да е съпричастен към деянието, предмет на обвинението. Окръжният съд в Шумен е приел наличието и на двете опасности - от укриване и извършване на престъпление. Обосновал се е с това, че престъплението е с висока обществена опасност, наказва се с лишаване от свобода от 2 до 8 години, наркотичните вещества са разнообразни по вид, в голямо количество и с високо качество, на значителна финансова стойност.

Апелативният съд споделя тези изводи, като ги допълва с особените характеристики на иззетите веществени доказателства: голямото количество марихуана – почти 1 кг., иззетите две вакуумиращи машини и везна – вещи, които показват, че наркотиците са предназначени за разпространение. Освен това иззетите при обиска на младия мъж субстанции са били вакуумирани по начин, подобен с начина на действие на намерените машини.

При всички тези обстоятелства Варненският апелативен съд прецени, че законосъобразна и адекватна в случая е мярката „задържане под стража“. Определението не подлежи на обжалване.

