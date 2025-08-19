Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Студент в УНСС, родом от Варна, е заподозрян за убийството в Първомай. Това стана ясно от разследване на Нова телевизия.

Припомняме, че вчера 44-годишна жена бе убита. Според източници на Нова телевизия заподозрян е бивш приятел на дъщерята на починалата.

Репортерът Стоян Нешев обясни: Според информация от наши източници за убийството на 44-годишната жена от Първомай е задържан и обвинен 22-годишен мъж, бивш приятел на дъщеря ѝ.

Една от уликите, които отвежда разследващите от МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август - тогава когато става убийството. Автомобилът е бил забелязано да се движи по автомагистрала "Тракия" след 2 часа вечерта в посока Бургас, а три часа по-късно в обратната посока.

Заподозреният живее в Студентски град.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!