Студент влезе в историята на „Стани богат“

Кристиян Ралев пренаписа историята на „Стани богат“. Студентът се превърна в първия участник, който използвал и трите си жокера на въпроса за 1500 лева. Преди да стигне до тази сума пловдивчанинът обясни на Ники Кънчев как се бие неспасяема дузпа във футбола. Според Крис най-добрия ъгъл е левият долу от страна на изпълнителя.

За 1500 лева играчът бе попитан: Кой актьор изпълнява ролята на Джеймс Бонд във филмите „Златното око“ и „Винаги ще има утре“?

Възможните опции бяха Шон Конъри, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниел Крейг.

Кристиян се обади на своя приятел Игнат Величков, който свири на валдхорна в пловдивската опера, и той го насочи към Конъри.

Водещият обаче усети, че ще стане грешка и попита Крис сигурен ли е, че правилно е задал въпроса или адреналина му е дошъл в повече. Така Кънчев подсети Ралев, че ще сбърка и затова пловдивчанинът поиска „50:50“

След като компютърът обаче остави Броснан и Крейг, Кристиян отново нямаше идея на кого от двамата да заложи. Той поиска помощ от Кънчев и водещият правилно го насочи към Пиърс.

Кристиян реши да спре участието си на въпроса за 2000 лева: Кой футболен отбор играе своите домакински мачове на стадион „Реале Арена“? – Реал Сарагоса, Реал Валядолид, Реал Сосиедад и Реал Мадрид.

Вече извън играта по бТВ Ралев маркира Реал Сосиедад и това се оказа верния отговор. Крис си тръгна с чек за 1500 лева.

