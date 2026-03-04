Студенти и ученици изработиха костюми за спектакъл в Кукления театър във Варна

Снимка Държавен куклен театър - Варна

Екипът на Държавен куклен театър – Варна, работи над спектакъла „Бедно царство, богато царство“, който се създава по проект „Зелена сцена – бъдещето е сега!“ Завърши един от съществените етапи на проекта – уъркшоп, в който студенти по сценография в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ от класа на проф. Мира Каланова, проектираха и изработиха костюмите за героите в спектакъла.

А перуките към всеки костюм изработиха техни колеги от магистърската програма „Моден дизайн“ в Художествената академия. В творческото ателие се включиха и ученици с интерес към сценографската работа от Професионалната гимназия по текстил и моден дизейн във Варна, както и участници в Детската театрална академия „Питър Пан“.

Уъркшопът е част от проекта „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“, реализиран с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Всички костюми и перуки за спектакъла „Бедно царство, богато царство“ са изработени от стари хартиени плакати и афиши на театъра, които ще заживеят нов, артистичен живот. Това е част от цялостната концепция и идея на спектакъла – да учи децата да ценят всичко, което имат, и което природата създава. Спектакълът ще се играе безплатно за децата от с. Тополи, с. Звездица и с. Константиново, а премиерата на варненска сцена ще бъде на 19 март.

