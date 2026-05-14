Студенти имаха практически срещи-разговори с наказателни съдии от Варненския районен съд

Снимка Районен съд - Варна

В рамките на традиционното сътрудничество и взаимодействие в образователно-практически аспект между Районен съд - Варна и висшите учебни заведения в морската столица, поредни групи студенти от два университета проведоха наблюдения на публични заседания по дела и осъществиха тематични срещи с наказателни магистрати.

Студенти от първи курс на Икономическия университет, водени от гл. ас. д-р Милена Цветковска, наблюдаваха публични заседания по наказателни дела от общ характер за транспортни престъпления, в състава на съдия Сияна Генадиева. Те имаха възможност да разговарят с магистрата и да получат разяснения какво представлява разпоредително заседание по делото, в какви случаи в съдебна зала може да се одобри споразумение и какви са последствията за страните, какво означава разглеждане на делото по общия ред и да си отговорят на редица въпроси от практическо естество.

Студенти от специалност „Социален мениджмънт“ на Техническия университет, заедно с асистент Десислава Минчева - преподавател към катедра „Социални и правни науки“, успяха освен наблюдение на публични заседания, в среща-разговор със съдия Валентин Пушевски да коментират въпроси свързани с наказателната отговорност на непълнолетни, противообществени прояви на малолетни, дела за неизпълнение на съдебни решения, за неплащане на издръжка и други, които биха имали практически досег с бъдещата им професионална дейност, съобщиха от Пресцентър на Районен съд - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!