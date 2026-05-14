Студенти излязоха на протест след инциденти в Белград

Кадър Нова Нюз, архив

Студенти от Белград и Ниш протестираха тази вечер след инциденти в Белград по време на отдаване на почит към 16-те загинали при трагедията в Нови Сад.

Става дума за два случая по-рано през деня, при които автомобили са опитали да връхлетят студенти и граждани, които блокираха движението в сръбската столица при Правния факултет и отдадоха почит към 16-те, които загинаха на 1 ноември 2024 година в Нови Сад след срутване на бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара, предаде БТА.

Протестното шествие на студентите тръгна от сградата на Правния факултет в Белград и стигна до сградата на сръбската обществена телевизия РТС, за да изрази недоволство, че новината за инцидентите, при които пострада мъж на 90 години и един студент, бе отразена едва на 18-та минута от емисията на РТС, допълват от БТА.

Към шествието се присъедини и Диана Хърка, майка на една от 16-те жертви, която през ноември миналата година обяви многодневна гладна стачка в безуспешен опит да принуди сръбският президент Александър Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори.

Протестиращите обвиниха сръбското министерство на вътрешните работи и управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) за инцидентите пред Правния факултет на Белградския университет по-рано днес.

Протестът пред РТС тази вечер приключи, а студентите призоваха събралите се да се включат в демонстрациите под надслов: "Студентите побеждават!", насрочени за 23 май на пл. "Славия" в Белград.

В Ниш протестиращите окачиха плакат, на който пише: "Студентите побеждават!" на фасадата на сградата на офиса на СПП.

От година и половина в Сърбия има масови протести, оглавени от студенти, които издигат искане за нови парламентарни избори, обинявайки управляващите в корупция и непотизъм.

Досега президентът Александър Вучич не е определил дата за провеждането им, въпреки че наскоро проведе консултации с парламентарни и извънпарламентарни политически партии и формации.

