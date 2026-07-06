Студенти от ИУ – Варна недоволстват от връщането на присъствените изпити при дистанционното обучение

Кадър ИУ-Варна

Недоволство сред студенти в дистанционна форма на обучение в Икономически университет – Варна предизвика решение на Академичния съвет семестриалните изпити да се провеждат присъствено.



До редакцията на Moreto.net постъпи писмо от студент, според когото промяната засяга стотици обучаващи се, които са избрали дистанционната форма именно заради възможността да съчетават висшето си образование с работа, семейни ангажименти или пребиваване извън Варна и извън страната.



По думите му студентите са били уведомени за промяната с писмо от Центъра за електронно и дистанционно обучение от 3 юли, въпреки че решението е взето от Академичния съвет на 18 юни.



Според автора на сигнала промяната идва в хода на обучението на вече записани студенти, включително на такива, на които предстои дипломиране. Той посочва, че за немалка част от обучаващите се организирането на присъствие във Варна за всяка изпитна сесия ще доведе до значителни финансови и организационни затруднения. В писмото се твърди още, че вече се изпращат възражения до ректора с искане решението да бъде преразгледано.





От Икономически университет – Варна излязоха с официално становище, в което защитават решението на Академичния съвет.



От академичното ръководство посочват, че основната цел на промяната е да се гарантират ефективността и обективността при оценяването на знанията, уменията и компетентностите на студентите.



Според университета промяната засяга единствено провеждането на семестриалните изпити. Учебният процес в дистанционна форма на обучение продължава да се провежда неприсъствено чрез технологии, методи и средства на електронното обучение, без промяна на утвърдените квалификационни характеристики, учебни планове и учебни програми.



В становището се подчертава още, че възстановяването на присъствените изпити има за цел да осигури оценяване на реалните знания на студентите и да гарантира равнопоставеност между дистанционната и редовната форма на обучение по отношение на изискванията за придобиване на диплома.



От ръководството на ИУ – Варна заявяват още, че решението е съобразено с принципа на академичната автономия и няма обратно действие, тъй като ще се прилага от зимния семестър на следващата учебна 2026/2027 г. Според университета по този начин се създават "най-малко ограничения и неудобства", като водещата цел остава поддържането и повишаването на качеството на висшето образование.



В коментар по темата ректорът на ИУ – Варна проф. Евгени Станимиров посочва, че решението не е продиктувано от желание да се затруднят студентите, а от необходимостта да се гарантира честното оценяване в условията на бързо развиващите се технологии.



„Преди няколко години студентите в дистанционна форма преминаха и на дистанционно изпитване. Технологиите ни позволяваха да контролираме този процес. Това вече не може да бъде гарантирано на 100%, предвид бурното развитие на AI. Установихме доста случаи на нерегламентирано използване на AI, което наложи Академичният съвет на университета да вземе решение за присъствено явяване на изпити. Това е нормална практика за гарантиране честността на показаните знания“, заявява проф.Станимиров.

Редактор "Екип на Петел",

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