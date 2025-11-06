Студенти от ТУ дискутираха здравни теми с експерти от РЗОК - Варна

Снимка ТУ-Варна

Студенти от Техническия университет – Варна, дискутираха здравни теми с експерти от Районната здравноосигурителна каса. Срещата се проведе при голям интерес в конферентната зала на учебното заведение, а посещението на експертите е в рамките на националната кампания „НЗОК за теб“.

Пакетът от профилактични прегледи, на които лицата над 18 г. имат право, и получаването на дентална помощ бяха две от темите, които предизвикаха немалко въпроси. Младите хора получиха ценна информация относно правото на направления за специалист, които издава общопрактикуващият лекар. Разгледан бе и въпросът за смяната на личен лекар, която нормативните документи разрешават улеснено през месеците юни и декември.

В хода на разговора стана ясно, че студентите не са ползвали при пътуване европейска здравноосигурителна карта, която е препоръчителна за посещение в страните от Европейския съюз и дава право на безплатна медицинска помощ при възникнали внезапно инцидентни състояния.

Особен интерес предизвика новото мобилно приложение е-здраве, вече достъпно за гражданите от септември 2024 г. То дава полезна информация от електронното здравно досие на всеки гражданин.

В края на дискусията експертите от Здравна каса отговориха и на индивидуални питания на студенти и преподаватели.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!