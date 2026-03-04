Студенти от Варна се включиха в обучение за спасяване при бедствия и тероризъм

Снимка ФБ

Варненски студенти се научиха как да действат при екстремни ситуации.

Обучителен курс по спасяване при бедствия, аварии и тероризъм се проведе днес в Медицинския университет във Варна.

От голяма полза за нас ще бъде в учебната ни програма да бъде включен такъв курс, подчертаха студенти, присъстващи на обучението. По думите им, в университета не е достатъчна подготовката за справяне в подобни ситуации:

Тези обучения са една теоретична и практическа представа на нашите стажант-лекари как да реагират при бедствия, аварии и тероризъм. Ние сме свидетели какво се случва в Близкия изток, а паниката е убийство на организацията в подобни ситуации, заяви проф. Красимир Методиев от Медицинския университет, предаде Радио Варна.

На 6 март в сградата на ректората на университета от 14 до 15 ч. е предвидена практическа симулация на пожар с тренировка по евакуация.

В учението ще вземат участие и представители Регионалната дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението", Центъра за спешна медицинска помощ, Областната дирекция на МВР и Българския червен кръст във Варна.

Същия ден интервала от 12:00 до 16:00 ч ще бъде ограничено движението на автомобили по ул. "Проф. Марин Дринов" в участъка от ул. "Ген. Гурко" до ул. "Иван Аксаков", организирано от отдел "Дейности по защита на населението" към Община Варна.​

