Студенти от Военноморското училище във Варна се включиха в пролетното почистване на града

Снимка: Булфото

Студенти и курсанти от Висшето военноморско училище "Никола Впацаров" във Варна се включиха по традиция в пролетното почистване на града. Те почистиха около няколко централни храма в морската столица.

"Ние сме тук, за да покажем, че ние, младите хора във Военномарското училище не сме безразлични към заобикалящата ни среда". "Всички тук сме религиозни, християни, и за мен това е много важна традиция преди Великден да дойде, да се почистят площадките, градинките, за да стане едно по-добро място за всички", заявиха участниците пред БНР.

Варненският и великопреславски митрополит Йоан благодари за благородната инициатива: "Висшето военноморско училище със своето ръководство в лицето на флотилен адмирал Боян Медникаров, с курсанти и студенти се извършва един много прекрасен и съзвучен акт между църква и училище - четири наши храма да се извърши едно почистване, което е в съзвучие с предстоящите Възкресенски празници".

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html