реклама

Студенти от Военноморското училище във Варна се включиха в пролетното почистване на града

13.04.2019 / 17:27 1

Снимка: Булфото

Студенти и курсанти от Висшето военноморско училище "Никола Впацаров" във Варна се включиха по традиция в пролетното почистване на града. Те почистиха около няколко централни храма в морската столица.

"Ние сме тук, за да покажем, че ние, младите хора във Военномарското училище не сме безразлични към заобикалящата ни среда". "Всички тук сме религиозни, християни, и за мен това е много важна традиция преди Великден да дойде, да се почистят площадките, градинките, за да стане едно по-добро място за всички", заявиха участниците пред БНР.

Варненският и великопреславски митрополит Йоан благодари за благородната инициатива: "Висшето военноморско училище със своето ръководство в лицето на флотилен адмирал Боян Медникаров, с курсанти и студенти се извършва един много прекрасен и съзвучен акт между църква и училище - четири наши храма да се извърши едно почистване, което е в съзвучие с предстоящите Възкресенски празници".

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
1
n eXu s (преди 25 минути)
Рейтинг: 22229 | Одобрение: -17471
Нека свършат малко работа тези безполезници. Съдейки по Стефчо, всички там са празнотквеници.
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама