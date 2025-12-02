Студенти от варненския Икономически университет влязоха в съда

Снимка: ВРС

Група студенти от 5-ти и 6-ти курс от магистърската програма на Икономическия университет по специалност „Мениджмънт на образованието“ посетиха Районен съд – Варна, за да придобият повече практическа информация за особеностите и спецификата при прилагане на медиацията в съдебното производство.

Те разговаряха с Веселина Тодорова - координатор за Районен съд – Варна към Центъра по медиация и с един от медиаторите към него – Благовеста Ганчева, юрист по професия.

На студентите бяха разяснени възможностите и спецификата за прилагане на медиацията при разрешаване на съдебни спорове, доколкото съгласно законовите промени, в сила от средата на юли тази година, страните по определени видове дела, разглеждани в районния съд, вече задължително се насочват от съдиите към провеждане на първа информационна среща по медиация.

Студентите, заедно с преподавателя си по дисциплината „Медиация и меки умения“ гл. ас. д-р Диана Димитрова, се интересуваха от практически казуси и типове дела, при които процедурата по медиация се явява особено благоприятна и успешна за разрешаване на конкретния правен спор.

Медиаторът Благовеста Ганчева, сподели на базата на опита и постигнатите досега спогодби, че медиацията е ефективно приложима при разрешаване на семейни спорове, развод, упражняване на родителски права, определяне на издръжка, както и при разрешаване на някои имуществени и трудови спорове.

Координаторът по медиация към Районен съд – Варна подчерта още от предимствата на медиацията, като по-бързата процедура и съкращаването на сроковете за приключване на съдебни спорове, чувствителното намаляване на разноските на страните по дела, както и постигането на по-добра комуникация и баланс на интересите между страните.

В рамките на развиваното вече девета година сътрудничество между Районен съд – Варна и Икономическия университет и през следващата година предстоят посещения на студенти в съда и провеждане на образователно-практически тематични дискусии, информират от ВРС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!