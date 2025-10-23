Студенти пропищяха от агресивни кучета в Пловдив

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Глутница от агресивни кучета тормози хората в района на студентско общежитие в Пловдив. Сигналите срещу четириногите нападатели са над 20, а в един от случаите млада жена се е наложило да се покатери върху автомобил, за да не бъде нахапана. Това разказа в свой репортаж Нова телевизия.

За месеци глутницата се е увеличила от три на девет кучета, като са се появили и малки. Студенти и служители в общежитията признаха, че се движат със страх в района, защото не знаят изпод коя кола ще изскочат животните.

Част от кучетата вече са прибрани в общинския приют, където ще бъдат кастрирани и върнати на улицата, вероятно на друго място. Шефът на приюта коментира, че в Пловдив месечно се изоставят по 300 кучета и котки, като това е истинската причина за проблема. Той подчерта, че никой не издирва и не санкционира безотговорните стопани на животни.

