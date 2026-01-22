Студенти протестират пред сградата на ВСС, отново с искане за оставка на Сарафов

Булфото

Граждани се събраха на протест пред Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане на оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Основната част от протестиращите бяха и на снощния протест, организиран от инициативата "Правосъдие за всички" с участието на сдружението "Студенти против мафията". Тази сутрин към тях се присъединиха и студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), предаде Булфото.

В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове. Протестиращите заемат само тротоарите пред ВСС и движението в района е свободно.

Събралите се скандират: "Сарафов вън", "Не искам ВСС да служи на прасе" и "Всеки ден ще е така до оставката".

Днес от 9:30 е първото заседание на пленума на ВСС за годината. Ние ще настояваме в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов, каза адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" пред медиите по време на вчерашния протест на същата тема. Той допълни, че не очакват Сарафов да бъде сменен и затова подтикват към тази промяна, посочва БТА.

