Студенти в роден университет спасиха живота на новородено момченце

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Младият лекарски асистент Джелил Еюбов, представител на випуск 2025 на Русенския университет "Ангел Кънчев", успешно е оказал спешна помощ при раждането на жена от Русе. Това съобщиха от Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите във Facebook.

По време на раждането е възникнало усложнение, след като пъпната връв е била усукана около врата на новороденото. Благодарение на бързата реакция, уверените действия и професионалната намеса на Джелил Еюбов на бял свят се е появило здраво момченце, предаде "Фокус".

В оказването на помощ е участвал и Боян Спасов - дългогодишен шофьор на линейка в Центъра за спешна медицинска помощ - Русе и първокурсник в специалност "Лекарски асистент" в Русенския университет. Според организацията неговият опит, спокойствие и работа в екип са допринесли за успешния изход на ситуацията.

От Регионалната колегия - Русе на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите определят случая като доказателство за добрата подготовка на младите специалисти и значението на екипната работа между опитните професионалисти и бъдещите медицински кадри.

Председателят на регионалната колегия изразява благодарност към Джелил Еюбов и Боян Спасов за проявения професионализъм, като подчертава, че с действията си те са защитили авторитета на професията и са показали, че добрата подготовка, спокойствието и взаимното доверие спасяват човешки животи.

Редактор "Екип на Петел",

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