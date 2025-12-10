Студентите от НАТФИЗ започнаха първи протеста

Булфото

Студенти от НАТФИЗ се събират за шествие, което ще се присъедини към протеста за оставка на правителството

Пред сградата на Националната академия за театрано и филмово изкуство в София се събират студенти. Те организират шествие, което по-късно ще се присъедини към протеста, органзиран от ПП-ДБ, за оставка на правителството. Той ще се проведе на площад "Независимост" под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“

