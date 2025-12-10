реклама

Студентите от НАТФИЗ започнаха първи протеста

10.12.2025 / 16:34 0

Булфото

Студенти от НАТФИЗ се събират за шествие, което ще се присъедини към протеста за оставка на правителството

Пред сградата на Националната академия за театрано и филмово изкуство в София се събират студенти. Те организират шествие, което по-късно ще се присъедини към протеста, органзиран от ПП-ДБ, за оставка на правителството. Той ще се проведе на площад "Независимост" под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“

 

