Студентка по философия спечели 10 000 лв. от „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Студентка по философия в Пловдив влезе с мечта в „Сделка или не“ да спечели 10 000 лева. Това е Йоана Илчева, родом от Панагюрище. Тя излезе с кутия №20.

При три неотворени суми – за 1 лев, 50 лева и 10 000 лева, банкерът я изкуши със смяна на кутията. Тя се съгласи и замени своята за №15. Това число имало сантимент за нея.

След това премахна 50 лева от своята игра.

Така в края – когато бяха две неотворени кутии, банкерът ѝ предложи 4200 лева. Интересното бе, че двете неотворени кутии бяха точно първата, с която излезе в началото, и тази, за която я замени.

Другото интересно е, че нейния приятел, пък заръчл, тя да спечели точно 4200 лева, каквато бе и офертата на банкера.

Тук напрежението се покачи. В крайна сметка, това е една игра, каза тя и отхвърли офертата.

Боже, какво направих, веднага коментира тя и каза, че няма да гледа какво ще има в нейната кутия.

Как ще видим усмивката ти, попита я водещия Ненчо Балабанов.

Ще пляскате, каза тя и се скри зад шепите си. За нейна радост се оказа, че в кутията, която избра при смяната, има 10 000 лева, с които си тръгна от шоуто.

