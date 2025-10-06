Студентка по медицина: Пак излизаме на улицата, депутатите нищо не направиха

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Месеци след протестите на младите медици у нас те отново стягат протести.

Законопроекта, върху който работихме, така и остана замразен, нищо не се случва.

Това коментира пред Нова нюз студентката по медицина Василена Димитрова.

Депутатите решиха, че вместо да внесат текстовете в парламента на второ четене, ще направят работна група, която да работи до края на октомври. Това значи, че няма да бъдем предвидени в бюджета за 2026 г., обясни тя гнева на младите си колеги.

Опитите на Министерството на здравеопазването да промени наредбата за специализацията също не решава реалните проблеми. Промените, които направи министерството, са фиктивни. Нищо няма да подобри положението ни. Прекрасно звучи на хартия, но няма ефект в реалния живот, посочи младата жена.

Ето защо младите медици възобновяват протестите си с нова стратегия – редовни демонстрации всяка седмица до реални действия от властта.

Оттук-нататък започваме редовни протести, защото търпението ни свърши. Бяхме спрели действията си, надявайки се на разум от страна на властимащите. Но щом няма резултат, ще протестираме постоянно, коментира тя.

Медиците излизат на улицата още утре с послание - убийството на системата на здравеопазването в България. Институциите погребват българското здравеопазване.

Исканията ни не са само финансови, макар и парите да са важни. Ние искаме всички лекари да имат сигурно основно възнаграждение, което да възлиза на 150% от средната работна заплата. В момента сме далеч от това – минимумът е минималната заплата, посочи Василева.

Протестиращите настояват за качествено и равномерно обучение в цялата страна. Специализантите да имат добро, еднакво обучение – не само в големите центрове, а и в малките. Да се спазват единни програми, което сега не се случва.

Ние не искаме да ходим навън, да напускаме България, но ако институциите не предприемат промяна, емиграцията остава единствен изход, подчерта студентката.

Аз със сигурност искам да остана в България. Но ако продължават по същия начин, може би ще се наложи да замина. Не искам да отида в Сицилия, но ме принуждават, коментира още тя.

Не искаме много. Искаме справедливост, сигурност и възможност да лекуваме, допълни тя.

