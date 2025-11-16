Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Студентка в Медицинския университет във Варна шашна Дара. Това е Рая Върбанова е на 18 години от Русе.

Тази вечер в „Пееш или лъжеш“ тя бе определена лично от известната варненка за победителка в шоуто, като така спечели и правото да пее с Дара, както и 5000 лева.

Рая е завършила немската гимназия. Приета е в Медицинския университет във Варна, специалност „Помощник фармацевт“. От 13-годишна посещава вокален педагог. Има награди от различни музикални конкурси.

