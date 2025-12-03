Студентка започна с 10 бона в „Сделка или не“, но си тръгна с 1000 лева

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Теодора Куртева от Пловдив се бори днес за 100 бона в „Сделка или не“. Тя е студентка, но в скоро време ще стартира собствен бизнес, като пред камерите се зарече, че ще се чуе в цяла България за него – ще е невероятен бум.

Теди излезе с кутия №2.

Пред водещият Ненчо Балабанов разкри, че след 5 или 10 години се вижда да живее на остров и да си пие маргаритата.

Отхвърли оферти от 3000 лв., 900 лв. и 600 лева. На предложението на банкера за смяна на кутията, тя се съгласи и размени своята за №8, тъй като е числото на безкрайността.

В кутията, с която излезе, и видя, че първоначалния ѝ късмет е бил 10 000 лева.

Въпреки позитивизма си, в края на играта, при три неотворени кутии, в които се криеха 1 лев, 5 лева и 1000 лева, тя отказа офертата на банкера за смяна на кутията си.

След това премахна 5 лева от играта си.

Но накрая си тръгна от „Сделка или не“ с 1000 лева.

