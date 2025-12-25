Студентки сушат суджуци на балкона в Студентски град: Много се чудихме как да хапваме истинско месо

Кадър Нова

Дани и Люси възраждат българските традиции и пестят пари в сърцето на Студентски град

Две находчиви студентки привлякоха вниманието в Студентски град, като превърнаха терасата на общежитието си в сушилня за домашни деликатеси навръх Коледа. Вместо да разчитат на готова храна, Дани и Люси са решили да приготвят сами традиционен суджук, използвайки простора за дрехи на балкона си.

Историята на момичетата бе разказана в ефира на "Здравей, България" по NOVA. Студентките споделят, че мотивацията им е комбинация от желание за по-качествена храна и стремеж към по-бюджетни решения, подходящи за студентския живот, цитира Дунав мост.

"Ние сме студенти, които търсят начин да се хранят здравословно и бюджетно. Много се чудихме как да хапваме с истинско месо. Като деца сме се хранили със суджуци и решихме да продължим традицията", сподели Люси, цитирана от NOVA.

Технология на балкона

Вместо традиционните пръти за сушене, които се използват на село, момичетата са адаптирали условията на градската среда. Те закачат колбасите директно на простора за пране, като стриктно следят за хигиената и защитата на месото.

Дани разясни пред камерата, че най-важният елемент за добрия вкус е правилното изсушаване. За да предпазят деликатесите от външни влияния, студентките използват специална предпазна мрежа, която покрива суджуците, докато висят на терасата.

Така, наред с уроците и лекциите, двете момичета успяват да съхранят и кулинарните традиции, доказвайки, че домашно приготвената храна е възможна дори в условията на студентско общежитие.

