Студентски проекти ще се борят за 30 000 евро финансиране

До 30 000 евро безвъзмездно финансиране могат да получат проекти по реални бизнес казуси, разработени от студенти от три висши учебни заведения във Варна. Това е възможно благодарение на иновативната образователна инициатива GEN-I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ, чието пилотно издание стартира официално в морския град. Целта на програмата е за първи път у нас студенти от различни специалности с разнообразен профил, интереси и знания да бъдат обединени в мултидисциплинарни екипи, които ще работят по реални задачи под менторството на опитни специалисти от света на бизнеса. Зад прогресивния проект застават заедно инициаторите от Schwarz IT България, част групата от дружества Schwarz, в партньорство с Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", предаде Фокус.



Кандидатстването за пилотното издание на програмата е отворено онлайн до 16 октомври. В нея ще могат да се включат 25 студенти от различни специалности и всички курсове в трите висши учебни заведения във Варна. Одобрените кандидати ще бъдат обявени на 21 октомври. Те ще бъдат групирани в пет отбора с участието на обучаващи се в различни дисциплини. В рамките на есенния семестър участниците ще преминат през три обучителни модула и ще работят по пет реални бизнес казуса заедно с ментори-практици със сериозен опит в областта на търговията, IT технологиите, предприемачеството и стартъп екосистемите. В процеса студентите ще се научат да използват различни иновативни инструменти от методологията Дизайн мислене. В края на 3-месечната програма, на 20 януари всеки отбор ще представи своя проект пред жури, а най-добре представилият се ще получи награда от 10 000 лева.



"Освен еднократната награда за победителите, като инициатори на програмата ние имаме готовност да предоставим безвъзмездно финансиране в рамките на 30 000 евро, ако видим потенциал в един или повече от разработените студентски проекти. Така ако участниците в GEN I програмата имат желание и интерес могат да продължат работата си по тях и да ги превърнат в реални бизнес начинания. Нещо повече, като следваща стъпка ние можем да отворим вратата за включването им в международната инициатива на нашата компания за развитието на стартъпи, което им дава много сериозен хоризонт.“, обяви Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България по време на официалното представяне на програмата във Варна.



Официалният старт на иновативната образователна инициатива бе даден с меморандум за сътрудничество между инициаторите и трите партньорски образователни институции във Варна. Той бе подписан от проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна, проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на Технически университет – Варна, капитан I ранг проф. д-р Недко Димитров, декан на Навигационния факултет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ - Варна, Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България. На национално ниво GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ се провежда под патронажа на Министерство на електронното управление, а патрон на пилотното издание във Варна е кметът на Община Варна Благомир Коцев.



В официалното представяне пред студентите от трите висши учебни заведения се включиха и вдъхновяващи лектори – посланици на GEN I идеята. Сред тях са Милена Стойчева, заемала длъжността Министър на иновациите и развитието при последното редовно правителство и двигател на редица програми за развитието на младите специалисти у нас, Георги Ненов, социален предприемач, създател и водещ на подкаста “Свръхчовекът", с над 400 епизода зад гърба си, повече от 1,6 млн. слушания в аудиоплатформите и над 1,7 млн. гледания в YouTube и арх. Дора Иванова, основател и управител на фондация “Проект Бузлуджа".



Безвъзмездното финансиране за студентските проекти, разработени в рамките на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ се осигурява от Schwarz IT България съвместно с Kaufland и Lidl, част от групата от дружества Schwarz. Двете ритейл вериги ще участват и в поставянето на реалните бизнес казуси, по които ще работят мултидисциплинарните студентски екипи. След пилотното издание във Варна инициативата ще стъпи и в други университетски градове в страната.



Всички успешно преминали през пилотното издание на GEN-I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ ще придобият сертификат от програмата за усвоени умения и знания по методологията Дизайн мислене. За периода на програмата участниците ще получат индивидуални стипендии на стойност 450 лева.

