Студиото на „Сделка или не“ шокира зрителите

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Студиото на „Сделка или не“ шокира наблюдателни зрители. Причината е, че подът бе мокър, явно измит точно преди началото на шоуто.

Тази вечер на горещия стол седна Лиляна Янчева от София. Тя излезе с кутия №8. Бързо обаче премахна от играта си само големи суми.

Така първата оферта, която получи, бе за смяна на кутията. Тя се възползва и веднага я размени за №7, тъй като това е нейното любимо число.

След това отвори кутията, с която излезе, и видя, че първоначалния ѝ късмет е бил 500 лева.

Банкерът предложи още два пъти да смени кутията си, както и парична сума от 500 лева, но тя отхвърли.

При четвъртата оферта за смяна, тя смени своята за №23, тъй като това е другото любимо нейно число.

При три неотворени кутии, в които се крият 5 лева, 750 лв. и 1000 лева, банкерът предложи смяна на кутията. Има сделка, ката тя и си върна кутия №7.

След това отвори кутия №23 и вътре бяха петте лева.

В края на участието си тя видя, че любимата седмица ѝ донесе 1000 лева.

