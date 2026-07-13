Стюард опита да прекара през страната златни накити за над 75 хиляди евро в тайник на автобус

снимка/видео: Агенция "Митници"

Митническите служители на МП Капитан Андреево откриха 717,50 грама златни накити на стойност 75 337,50 евро в тайник на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

По данни на агенцията превозното средство с турска регистрация пристига на пункта на 10 юли около 23:00 часа на входящо трасе от Турция. Автобусът пътува по маршрут от Турция през България за Косово.

В зоната на митническия контрол шофьорът, стюардът и пътниците са заявили, че не пренасят акцизни стоки, стоки с търговски характер, изделия от благородни метали или парични средства, подлежащи на забрани и ограничения при внос.

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, при която се установява, че има манипулация на капака на двигателя. В хода на контролните действия е открит във въздуховода специално изграден тайник. От укритието са извадени 6 полиетиленови пакета с бижутерски изделия от жълт метал. Извършената експертиза от вещо лице установява, че пакетите съдържат 717,50 грама изделия от 14-каратово злато – проба 585. Задържани са 398 златни накити – пръстени, гривни и синджири на стойност 75 337,50 евро.

Установено е, че накитите са на стюарда на автобуса— Б.Б., турски гражданин.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Хасково.

Редактор "Екип на Петел",

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