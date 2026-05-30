реклама

Стюардеси се оплакват от пътниците, вече носят значки "не докосвайте"

30.05.2026 / 16:51 1

Снимка: Пиксабей

Стюардесите на международни авиокомпании настояват пътниците да се откажат от определен навик в самолета, пише „Ню Йорк пост“. 

Те призовават пътниците да не ги докосват, докато работят на пътеката, и дори са започнали да носят значки „не докосвайте“. Например, Мишел Монтес, опитна стюардеса с 20 години опит в авиоиндустрията, се оплака в подкаста „Jumpseat Chronicles“, че пътниците в самолета постоянно бутат, щипват, удрят и хващат ръцете на стюардесите по време на полетите, съобщава Нова телевизия. 

С нея са съгласни и други две стюардеси, участвали в разговора - Джошуа Бойд и Дарион Фой,. „Можете да попитате всяка стюардеса във всяка авиокомпания. Всички ще се съгласят, че не може повече да търпим това“, каза Фой, признавайки, че пътниците дори са я ощипвали няколко пъти по задните части. 

Според стюардесите някои пътници смятат, че работата на стюардесите е подобна на тази на сервитьорите. Те предложиха просто решение: използване на думи вместо докосване. „Не е нужно да ме докосваш, за да получиш това, което искаш. Просто искам да чуя мекия ти глас“, подчерта Бойд. 

По-рано бивша стюардеса предложи пътниците с деца да се качват последни. Тя твърди, че предимството на ранното качване намалява, тъй като децата се уморяват да чакат излитане и стават раздразнителни.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
robotron2000 (преди 55 минути)
Рейтинг: 60809 | Одобрение: 1154
наемете някой баби яги и няма да се доближава никой! вие все едни красавици взимате!  чак умрелият ще опъне палатката. като казахте стиордеси заминавам малко на обиколка из Хевропата! из еврогейската европа. 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама