Су-57 се разби в Московска област
Снимка уикипедия, Maxim Maksimov, илюстративна
Един от най-модерните руски изтребители Су-57 се разби при тренировъчен полет в Московска област на 23 юли. Самолетът е паднал близо до Звенигород, на 48 км от столицата Москва, а пилотът е оцелял чрез катапултиране.
Според съобщения в медиите, самолетът е излетял от авиобаза "Кубинка" и се е разбил по време на тренировъчен полет.
Руското Министерство на отбраната съобщи само за катастрофа на учебно-боен самолет, без да уточнява модела му. Позовавайки се на свои източници, местни медии информират, че става дума за Су-57. Пилотът е оцелял, пише Блиц.
„На 23 юли тази година учебно-боен самолет се разби по време на излитане в Московска област. Пилотът успя да катапултира катапултира; животът му е извън опасност.
Самолетът се разби в необитаем район; няма щети по земята“, се казва в изявлението на ведомството.
„Полетът е извършен без боеприпаси. Предварителната версия за инцидента е техническа неизправност на самолета“, се посочва в информацията.
Според информационния център в район Одинцово, няма заплаха за местните жители.
Следственият комитет на Руската федерация е образувал наказателно дело за нарушаване на правилата за полети или подготовка за такива (член 351 от руския Наказателен кодекс).
Су-57 е многоцелеви изтребител от пето поколение, първоначално проектиран да замени тежкия изтребител Су-27. Това е най-модерният свръхзвуков боен самолет в Русия.
Първият прототип на Су-57 извърши изпитателен полет през януари 2010 г. Масовото производство започна през 2019 г., а руските Въздушно-космически сили получиха първия през 2020 г.
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