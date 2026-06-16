Сухи дървета застрашават минувачите по Крайбрежната алея във Варна

Снимка: Гугъл мапс, илюстративна

По ската над Крайбрежната алея във Варна има няколко дървета, които са изсъхнали и създават риск от бъдещи инциденти. Всеки момент някое от тях може да падне и да предизвика сериозни инциденти, предупреди Живко Желязков от специализираната фирма за изграждане и поддръжка на зелени площи във Варна, ангажирана с почистването на ската край Морско казино.

Дърветата са напълно сухи, а опасността да паднат върху някого на алеята е много голям, там има и много заведения, предупреди Желязков. Става дума за района около Рибарския плаж в морската столица, в близост до бившата дискотека "Копа Кабана", предава Радио Варна. По думите на Желязков компетентните органи трябва да издадат разрешително за премахване на дърветата, на този етап такова няма и не е възможно те да бъдат отстранени.

На територията на район "Младост", в близост до детска градина "Звънче", изсъхнал клон на дърво чака от месеци да бъде премахнат. Въпреки че директорката е подала сигнали до институциите, реакция все още няма. Чака се с месеци, за да се стигне до подпис на кмета, бюрокрацията е голяма, обобщи Желязков.

Припомняме, че в края на миналата седмица започнаха дейностите по разчистване на повалени дървета на ската под Морското казино и сцена "Раковина" в морската градина. От общинското предприятие уточниха още, че няма да бъдат отсичани дървета, а ще бъдат премахнати само вече съборени.

Редактор "Екип на Петел",

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