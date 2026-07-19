Сухи треви и храсти горят на АМ "Хемус" в посока София

Снимка: Булфото, архив

Сухи треви и храсти горят на 85 км на автомагистрала "Хемус" в посока София, край село Брестница, област Ловеч, предава БТА.

От Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч съобщиха, че на място е изпратен екип на пожарната и огънят е овладян.

Няма опасност за населените места в района, увериха от полицията.

Катастрофа между два автомобила е станала около 16:00 ч. между кръговото и бензиностанция, преди разклона за "Боаза". Един човек е леко пострадал, съобщиха още за БТА от ОД на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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