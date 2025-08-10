Сухи треви и отпадъци горят в столичен квартал
10.08.2025 / 16:15 0
Снимка: Булфото
Сухи треви и отпадъци горят в столичния квартал "Христо Ботев".
Сигналът е подаден минути след 15 ч., предава БНР.
На място са три екипа на Пожарната.
Няма опасност за хора и постройки в района.
