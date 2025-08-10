Сухи треви и отпадъци горят в столичен квартал

Снимка: Булфото

Сухи треви и отпадъци горят в столичния квартал "Христо Ботев".

Сигналът е подаден минути след 15 ч., предава БНР.

На място са три екипа на Пожарната.

Няма опасност за хора и постройки в района.

