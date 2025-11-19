Сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си

кадър: МС

Сухопътните войски ще отбележат 147 години от създаването си.

Сливница ще бъде центърът на честванията на 140-тата годишнина победата в Сръбско-българската война. Ритуали ще има пред гранитния монумент "Героите на Сливница" в центъра на града. След това пеши марш, посветен на героите, ще събере военните пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война в с. Гургулят. Преди дни заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев каза:

"На практика битката при Сливница е празник на Сухопътни войски. Една от най-великите победи на Българската земска войска тогава, победа, която е утвърдила акта на Съединението, суверенитета на младата българска държава и на практика в рамите на дни в решила изхода на Българо-сръбската война. Ще бъде отбелязан на място, на паметника "Майка България" над Гургулят."

В празничния ден концерти на военни оркестри ще има в Карлово, Асеновград и Стара Загора. Поделенията в Горна Оряховица и Сливен ще отворят врати за посещение, предаде БНР.

