Суматоха с българин на борда на самолет на летището в Париж

За неприятна ситуация с наш сънародник на борда на „България Еър“, пътуващ от Париж до София, съобщи читател на Петел.бг. Полетът, първоначално предвиден за около 11 часа от летище „Шарл де Гол“ остана в плен на мъгла и излитането на самолета закъсня с 4 часа.

През това време пасажерите изчакваха 1 час на гейта и още 3 часа, затворени в самолета.

„Човек на борда се почувства зле, докато бяхме в самолета. Започнаха да търсят лекар из пътуващите“, разказа очевидецът.

Оказва се обаче, че доктор между пасажерите на борда няма. Нуждаещият се българин е с тежка бъбречна криза и на помощ му се притичва друг пътник, също страдащ от камъни в бъбреците.

„Всеки от нас вадеше кой каквото обезболяващо има, включително и стюардесите. Събрахме му но-шпа, бусколизин, спазмалгон и Аналгин… и вече е по-добре“, разказа читателят.

Минути по-късно обаче болките на нашия сънародник отново се обострят – „Пак го хвана кризата… помагаме, каквото можем. Отказва лекар, защото дойде ли такъв оставаме тук неясно колко. …Той е по-зле… Пилотът идва, за да пита дали да отменя полета, но и на него отказахме.“, посочи още очевидеца.

Самолетът на „България Еър“ излетя около 15:20 часа и се надяваме полетът да е спокоен за всички пътници.

