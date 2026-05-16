Супер Алекс Николов с 14 точки, Сирджан е на финал

Стопкадър Volleyball World

Страхотни изяви на най-добрия ни волейболист.

Националът Александър Николов и иранският Фулад (Сирджан) се класира за големия финал на азиатската Шампионска лига в Понтианак (Индонезия). Николов и новите му съотборници биха категорично японския ДжейТЕКТ Стингс (Аичи) с 3:0 (25:22, 25:19, 25:20) в първия полуфинал на финалния турнир, игран днес.

Така Сирджан ще играе на финала на азиатската Шампионска лига за трети път в историята си, като до сега два пъти е печелил титлата. На финала иранският тим очаква победителя от другата полуфинална среща между домакините от Джакарта Бхаянгкара Пресиси и корейския Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан) по късно днес.

Големият финал е утре (17 май) от 15,00 часа българско време, а преди това от 11,00 часа ще бъде срещата за бронзовите медали, пише Спортал.бг.

Алекс Николов изигра нов отличен мач за Фулад и реализира 14 точки за успеха.

Най полезни за иранския тим бяха Али Хаджипур (3 аса) и доскорошният съотборник на Николов в италианския Лубе Пория Хосейн (1 блок и 4 аса), които забиха 16 и 15 точки за победата.

За тима на ДжейТЕКТ единственият с двуцифров актив беше опитният френски диагонал Стефан Бойер с 15 точки (1 ас)

