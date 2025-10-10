Супер изненада в "Игри на волята": Чикагото и Гордиенко потънаха в Блатото

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Вълнуваща и оспорвана елиминационна битка се завъртя тази вечер на Арената в “Игри на волята”.

Теодор-Чикагото и Гордиенко от Феномените и Йоана и Мирослав от Завоевателите излязоха на бойното поле в Дивия север, за да защитят мястото си в надпреварата.

Истинска изненада обаче ги очакваше непосредствено преди старта на съревнованието - те ще трябва да се състезават не индивидуално, а отборно - разделени по двойки. По-добрите ще продължат участието си в голямата игра, а загубилите ще напуснат Войната на племената.

След множество обрати, перипетии, като най-важното бе, че Чикагото и Гордиенко, не се скараха, а дори, по думите на водещия Павел, се държаха като семейство, в крайна сметка точно те отпаднаха.

Йоана и Мирослав се завръщат при Завоевателите, като това означава, че тяхната коалиция се запазва, срещу тази, обединена около Иво.

