Супер новина за Домусчиеви

Булфото

Правителството одобри изменение на концесионния договора с "БМФ Порт Бургас" АД за управление на пристанищен терминал "Бургас Запад".

По искане на концесионера, ще бъдат премахнати 65 бетонни колони, заедно с 24 единични метални греди и 36 двойни метални греди, предаде Медиапул.

Премахването на съоръженията няма да има негативни последици за осъществяването предмета на концесията поради отпадналата им необходимост. Те ще бъдат заменени със съвременни методи за обработка на товари.

По този начин ще бъде избегнато забавянето при обработката на товари, поради необходимостта от допълнително маневриране на пристанищното оборудване. Значително ще се подобри и безопасността на работната площадка, като се осигури по-добрата видимост на операторите и работещите на терен, се казва в съобщението на Министерския съвет.

"БМФ Порт Бургас" на братята Кирил и Георги Домусчиеви е концесионер на пристанищните терминали "Бургас Запад" и "Бургас Изток-2" за срок от 35 години. Те предприеха модернизация на порта, за да могат да се обработват големи контейнеровози. Инвестицията им в двата пристанищни терминала възлиза на около 100 милиона евро, като част от средствата са финансиране от европейските фондове.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!