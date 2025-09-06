Супер рали Варна 2025 идва с гръм и трясък

Снимка Община Варна

На 7-и септември /неделя/, Варна ще бъде домакин на дебютното за България „Супер Рали“, което е с демонстрационен характер и е предназначено за лицензирани към Автомобилна федерация на България състезатели и гости.

Арена на новия автомобилен формат е бул. „Васил Левски“ в морската столица, а организатори са Автомобилен спортен клуб ФЛАТ-АУТ, заедно с Община Варна и АФБ.

С подобен тип прояви се цели обмяната на знания и умения, които да бъдат приложени в контролирани и обезопасени условия. Подобен формат е изключително полезен за повишаване пътната безопасност посредством демонстрацията на високи спортни умения от страна на участниците, презентирани пред гостите на мероприятието.

Събитието е с демонстрационен характер и наподобява формата на супер специален етап от професионалните състезания по „Рали“ – предварително подготвено трасе, с поставени шикани и други препятствия ограничаващи скоростта и предоставяйки възможност на участниците да демонстрират атрактивно управление със своите състезателни автомобили.

Като представители на един от най-големите клубове по автомобилен спорт в България – АСК „ФЛАТ-АУТ“, целият тим се обединихме около идеята, че трябва да се предостави място за изява на национални и международни състезатели, в градска среда, с възможност същите да презентират уменията си пред по-голяма аудитория.

Събитието се провежда на асфалтов път, като участниците стартират индивидуално, преминават в темпо по един и същ маршрут, завършващ с финална линия. Времето, за което се прекосява разстоянието между стартовата и финалната линия се измерва с цел проследяване представянето на съответния участник. Записаните резултати нямат съревнователен ефект за участниците в събитието.

„СУПЕР РАЛИ ВАРНА 2025“ е събитие, което се асоциира с развитието, популяризирането и насърчаването на физическата активност, физическото възпитание и спорта. Една от най-важните цели на събитието е популяризирането на автомобилния спорт в Република България.

„СУПЕР РАЛИ ВАРНА 2025“ няма състезателен характер и се провежда в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 1-3, т. 10 и т. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Официалното откриване на надпреварата е в 10.00 ч., след което започват тренировките. Демонстрационните сесии стартират в 13.10 ч., а закриването на състезанието е предвидено за 16.30 ч.

